È successo a Riccione

Dramma a Riccione. Una ragazza di 17 anni, residente a Torino e di origini brasiliane, è annegata ed è stata ritrovata stamattina in spiaggia, non lontano dal porto di Riccione.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza ha passato la notte con un gruppo di coetanei ed era dispersa dall’alba. Aveva fatto il bagno con un amica (quest’ultima ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita), per la ragazza, invece, non c’è stato nulla da fare.

Tra un mese avrebbe compiuto 18 anni. Sul posto per le indagini i carabinieri di Riccione e la Capitaneria di Porto che ha recuperato la salma e l’ha portata a Rimini.