Denunciati due giovani milanesi

Due giovani milanesi di origine magrebina sono stati denunciati penalmente dall’AUSL Romagna e identificati dai carabinieri di Riccione dopo aver simulato un malore e chiamato un’ambulanza per ottenere un passaggio gratuito fino a Riccione. Il tutto è stato registrato e pubblicato su TikTok, generando migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Il video demenziale su TikTok

I due ragazzi hanno pubblicato un video demenziale su TikTok in cui dichiarno chiaramente di aver chiamato il 118 per ottenere un passaggio da Coriano fino a Riccione. Il video ha raggiunto 50.000 visualizzazioni in sole 22 ore e ha ricevuto migliaia di like e condivisioni.

Reazioni dell’Ausl Romagna

L’Ausl Romagna ha preso posizione sull’incidente, affermando che gli operatori del 118 hanno seguito correttamente le procedure in base alle informazioni fornite dal chiamante. L’equipaggio dell’ambulanza ha trasportato i due ragazzi al Pronto Soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage ed accettazione. Tuttavia, dopo alcuni minuti, i giovani si sono allontanati volontariamente dal pronto soccorso.

Denuncia penale e critiche

L’Ausl della Romagna ha denunciato penalmente i due soggetti coinvolti nel video, in quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito e causato un allarme ingiustificato. Il dottor Maurizio Menarini, direttore centrale operativa del 118 ed emergenza territoriale Romagna, ha condannato fermamente l’azione dei giovani, sottolineando che le risorse di soccorso devono essere utilizzate correttamente per situazioni di reale emergenza.