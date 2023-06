In provincia di Rimini

A Bellaria Igea Marina (Rimini), i carabinieri sono intervenuti per soccorrere una madre che aveva accidentalmente chiuso la sua figlia di cinque mesi in auto. Dopo essere stati avvisati dalla donna, i militari si sono recati in via Marco Biagi intorno alle 10.20 di ieri, martedì 20 giugno.

In collaborazione con i vigili del fuoco, sono riusciti ad aprire l’auto in pochi minuti. Fortunatamente, la piccola era in perfetta salute e non era stata lasciata sola. La madre è rimasta accanto al veicolo in attesa dei carabinieri durante l’intera situazione.

Si è appreso che la donna era scesa dall’auto, dimenticando a bordo sia le chiavi che la bambina, rimasta così sotto al sole cocente.

Come evitare di dimenticare un bambino in auto?

Dimenticare accidentalmente un bambino in auto è una situazione molto pericolosa e tragica. Ecco alcune misure che si possono adottare per ridurre il rischio di lasciare un bambino inavvertitamente in auto:

Consapevolezza e attenzione: Sii consapevole del fatto che potrebbe accadere e sii attento durante i trasferimenti in auto. Evita distrazioni come l’utilizzo del telefono cellulare mentre sei al volante e mantieni la massima concentrazione sulla guida.

Routine e promemoria: Stabilisci una routine chiara per i trasferimenti con il bambino. Ad esempio, puoi posizionare un oggetto importante come il telefono o la borsa accanto al sedile del bambino come promemoria visivo per controllare che sia stato portato fuori dall’auto.

Comunicazione e supporto: Assicurati che tutti i caregiver o familiari coinvolti siano informati sulla presenza del bambino nell’auto. Comunica chiaramente le responsabilità e gli orari di trasferimento in modo che tutti siano consapevoli e impegnati nel garantire la sicurezza del bambino.

Tecnologia e dispositivi di sicurezza: Esistono dispositivi di sicurezza disponibili sul mercato che possono aiutare a ricordare la presenza del bambino in auto, come allarmi acustici o sensori di rilevamento di movimento. Questi dispositivi possono emettere segnali sonori o visivi per avvertire il guidatore se il bambino è ancora nella vettura dopo aver spento il motore.

Verifica e controllo: Prima di lasciare l’auto, controlla sempre i sedili posteriori per assicurarti che non ci siano passeggeri, specialmente i bambini. Esegui una verifica visiva o tattile per confermare che tutti siano usciti dall’auto prima di chiudere le porte.

Ricorda che la sicurezza dei bambini è una priorità assoluta e richiede la massima attenzione e precauzione.