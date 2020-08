È successo a Rimini

Sta facendo il giro dei social media l’immagine di un manifesto funebre con una donna di 84 anni che appare con il dito medio alzato.

Il nome della defunta è Irma Filomena Nanni, 84 anni, scomparsa il 18 agosto scorso a Rimini. I familiari hanno scelta qulla fotografia scattata quando scherzava insieme ai nipoti.

«Lei era così, libera rispetto alle donne del suo tempo», ha raccontato Daniela Mancini, una dei cinque figli dell’anziana. Secondo i suoi parenti, Irma ha vissuto da «spirito libero e controcorrente». Orfana di madre, l’anziana ha lasciato la scuola quando era in prima elementare e ha imparato a leggere e scrivere da sola leggendo i giornali e i fotoromanzi.

I funerali, per scelta della donna, si svolti in forma laica e la stessa foto sarà usata anche per la lapide al cimitero di Santa Maria in Cerreto.

La foto è stata condivisa sulla pagina Facebook Matti di Rimini, generando oltre 200 commenti e migliaia di reazioni e condivisioni.