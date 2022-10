Ha 42 anni

Rishi Sunak sarà il primo ministro del Regno Unito dopo le dimissioni del suo predecessore Liz Truss, durata in carica appena 45 giorni (il mandato più corto della storia britannica).

Rishi Sunak, di origine indiana e di religione induista, ex ministro delle Finanze (ex cancelliere dello Scacchiere), 42 anni, è diventato, infatti, il leader del partito conservatore ed è stato scelto come premier dopo il ritiro di Penny Mordaunt, l’unica che era rimasta ancora in corsa.

Sunak è il più giovane primo ministro britannico nella storia politica moderna con i suoi 42 anni, un anno in meno di David Cameron, che aveva 43 anni quando è diventato premier nel 2010. Inoltre, Sunak sarà il primo primo ministro non bianco del Regno Unito in assoluto.

Sunak è sposato con Akshata Murty, fashion designer indiana, figlia del miliardario N. R. Narayana Murthy. I nonni sono originari della regione settentrionale del Punjab.

La premier dimissionaria britannica, Liz Truss, si è congratulata con Rishi Sunak: “Hai il mio pieno supporto”. E Penny Mordaunt ha affermato: “Rishi ha il mio pieno sostegno. Sono orgogliosa della campagna che abbiamo condotto e grata a tutti coloro che, da tutte le parti del nostro partito mi hanno dato il loro sostegno”.

Sarà naturalmente re Carlo III a nominare ufficialmente Rishi Sunak primo ministro britannico. E lo farà per la prima volta, dopo la scomparsa della madre, la regina Elisabetta II.