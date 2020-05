È successo a Lecco

A Lecco, in Lombardia, c’è stata una violenta rissa tra due clochard, ripresa da un passante e condivisa sui social media.

L’episodio violento è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, nel centro della città lombarda, in piazza XX Settembre.

Come si apprende da LeccoToday.it, ad avere la peggio è stato uno dei due ‘contendenti’, un 47enne che, finito a terra, è stato colpito dall’arredo esterno di un locale.

Sul luogo della rissa sono intervenute due volanti della Polizia e una pattuglia dei Carabinieri, nonché un’ambulanza per i soccorsi.

Il 47enne ha riportato ferite sulla testa ed è stato trasportato in ospedale in codice verde. Ferite superficiali anche per l’aggressore.

Le forze dell’ordine indagano per chiarire cos’abbia scatenato la rissa. Si è appreso, però, da alcuni testimoni che il 47enne, forse ubriaco, avrebbe provocato l’altro uomo, sia prendendolo a calci che lanciandogli degli oggetti.

IL VIDEO DELLA RISSA: