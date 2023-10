Ristorante vietato ai bambini perché “corrono e combinano pasticci”

Redazione di

15/10/2023

Ristorante vietato ai bambini. Succede nel New Jersey, negli Stati Uniti d’America, al Nettie’s House of Spaghetti, ristorante di cucina italiana.

Chris e Tania Calabrese, i proprietari, hanno scelto, infatti, di vietare l’ingresso nel locale ai bimbi sotto i 10 anni.

La comunicazione è avvenuta su Facebook tramite questo post: “Amiamo i bambini. Davvero. Ma ultimamente è stato estremamente difficile accoglierli da Nettie. Tra rumore, mancanza di spazio per i seggioloni, dover pulire i pasticci che combinano, bambini che corrono per la sala, abbiamo deciso di prendere in mano la situazione. Non è stata una decisione presa alla leggera, ma alcuni eventi recenti ci hanno spinto ad attuare questa nuova politica. Sappiamo che questo renderà alcuni di voi molto turbati, specialmente quelli di voi con figli molto ben educati, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per il futuro della nostra attività. Grazie per la comprensione”.

Il post ha naturalmente suscitato molte reazioni. Da un lato chi è d’accordo con la scelta dei ristoratori: “Non tutti i posti sono adatti alle famiglie”. Dall’altro chi pensa che questa decisione sia “triste” e “inappropriata”.