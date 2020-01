Fiordaliso, Malgioglio e Red Ronnie la difendono

Dopo l’annuncio della presenza di Rita Pavone tra i big del Festival di Sanremo 2020 sui social media sono scoppiate le polemiche. Sì, perché è risaputo che la cantante torinese abbia idee politiche definite ‘sovraniste’, cioè vicine agli elettori di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

I TWEET

Alcuni esempi di tweet contro la partecipazione dell’artista 74enne: «Ha ritwittato un tizio che si domandava come mai non ci fossero vu’ cumpra’ sulla Rambla di Barcellona nel giorno dell’attentato. Ha scritto che Greta Thunberg sembra un personaggio da film horror. Con #Ritapavone, a Sanremo, i sovranisti avranno una degna rappresentanza!». E ancora: «Il manuale Cencelli applicato alla musica. #RitaPavone a #Sanremo2020 in quota sovranista. Ma in fondo è un’ottima notizia. Farà una figura atroce e ce la leveremo per sempre dai maroni». E un altro utente: «Sanremo. Tra i big in gara anche RITA PAVONE. Lo capite adesso perché non hanno voluto una co-conduttrice intelligente, istruita, musulmana e col marito ebreo? #RitaPavone».

LE DIFESE

Molti colleghi della Pavone, però, hanno difesa Rita Pavone. In primis, da rimarcare la contentezza di Cristiano Malgioglio su Twitter: «Rita Pavone a Sanremo? Meraviglioso. Artista che amo molto. Una vera numero uno».

Sempre sul social media dei cinguettii si registra anche la presa di posizione di Fiordaliso: «Non capisco questo linciaggio di Rita Volte. A volte (e sottolineo a volte), io non sono d’accordo con lei. Ma Sanremo non è politica, abbiate pazienza. Lei è una delle più grandi artiste italiane. O avete la memoria corta? Io sono contenta che partecipi».

Duro, infine, il commento su Facebook di Red Ronnie ma su un’altra concorrente: «Elettra Lamborghini, che è lì solo perché mostra il culo e perché si chiama Lamborghini, non suscita polemiche. Rita Pavone suscita polemiche perché è sovranista. Ma di che cazzo parliamo?».

E ancora: «Erano stati annunciati 22 nomi. Parliamoci chiaro il cast di Sanremo non è da canzone italiana. Ci sono delle cose abbastanza imbarazzanti. Ieri sera guardo la tv e sento che annunciano Tosca dopodiché sento che annunciano Rita Pavone. A sorpresa. Io non ne sapevo niente. Avevo anche incontrato i figlio di Rita Pavone la scorsa settimana e non mi aveva detto niente. Stamattina leggo le polemiche. ‘Allora essere amici di Salvini funziona!’ Ma che cazzo c’entra? Rita Pavone è un’artista con una carriera che nessuno ha in Italia a livello femminile. Rita Pavone è andata all’Ed Sullivan Show. Nessuna altra donna italiana ci è andata. Elvis Presley entrò in uno studio e le disse: ‘Ti ho visto all’Ed Sullivan Show. Brava!».