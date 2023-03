IN MESSICO

Una bambina rapita da un centro commerciale dello stato di Washington nel 2018 è stata trovata viva e vegeta in Messico Aranza Maria Ochoa Lopez aveva quattro anni quando è stata vista l’ultima volta durante un incontro sorvegliato con la madre naturale in un centro commerciale nella città di Vancouver, scrive l’ Independent.

Sua madre è stata arrestata a Puebla, in Messico, nel 2019, ma la ragazza non è stata trovata fino a febbraio di quest’anno. I funzionari hanno confermato che la ragazza, che ora ha otto anni, è stata trovata a Michoacán, in Messico, e riportata negli Stati Uniti.

Bimba ritrovata dopo più di cinque anni

“Per più di quattro anni, l’FBI non ha cercato Aranza”, ha detto Richard A. Collodi, consigliere speciale per l’Ufficio di Seattle dell’FBI.

“Il nostro compito ora sarà assistere Aranza nel suo reinserimento negli Stati Uniti”, ha aggiunto. Esmeralda Lopez-Lopez, la madre della ragazza scomparsa, si è dichiarata colpevole di rapimento e rapina di secondo grado e di interferenza del centro di detenzione di primo grado presso la Corte Superiore della Contea di Clark nel gennaio 2021. È stata condannata a 20 mesi di prigione, riporta The Columbian.

L’incredibile storia

La ragazza è in custodia statale dal 2017 per denunce secondo cui sua madre aveva abusato di lei. È stata affidata a una famiglia. Alla madre è stato permesso di incontrare sua figlia due volte a settimana sotto supervisione. In un incontro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha chiesto che sua figlia fosse portata in bagno, ma in realtà l’ha portata su un’auto guidata da un complice.