Scoperto in Basilicata

È stato ritrovato il meteorite di San Valentino in Basilicata, dopo l’avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell’oggetto celeste, che ha portato al recupero di una massa complessiva di 400-500 grammi.

Il meteorite è caduto verticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e ha scheggiato una piastrella del balcone di un’abitazione a Matera, fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci.

Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha annunciato che finora sono stati recuperati oltre 70 grammi in 12 frammenti principali e decine di frammenti più piccoli, e che la ricerca continuerà per individuare altri eventuali campioni.

Il materiale già recuperato sarà sottoposto ad analisi particolareggiate per determinare la composizione chimica, la mineralogia e le caratteristiche petrografiche utili alla classificazione del meteorite.

Daniele Gardiol, astronomo INAF di Torino e coordinatore nazionale della rete Prisma, ha spiegato che il ritrovamento di un meteorite appena caduto aiuta gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, e che questo è il secondo ritrovamento in Italia in poco tempo, dopo il meteorite Cavezzo nel gennaio 2020.

Cos’è un meteorite?

Un meteorite è un frammento di roccia o metallo che si è staccato da un asteroide, da un pianeta, o da una cometa e che ha attraversato l’atmosfera terrestre, impattando poi sulla superficie del nostro pianeta. Quando un oggetto celeste come un asteroide o una cometa si avvicina alla Terra, l’attrazione gravitazionale terrestre può far sì che l’oggetto si schianti contro la nostra atmosfera a una velocità molto elevata.

La frizione con l’aria provoca un’alta temperatura e una pressione molto elevata, che fanno fondere la roccia e vaporizzare il metallo dell’oggetto celeste. In questo modo si forma una scia luminosa chiamata meteora o stella cadente, che può essere osservata dalla Terra. Se l’oggetto non si disintegra completamente durante il passaggio nell’atmosfera terrestre, può cadere a terra come un meteorite. I meteoriti possono essere di varie dimensioni e composizioni e sono oggetti molto importanti per gli scienziati perché ci danno informazioni sulla formazione del sistema solare e sulla composizione degli oggetti celesti che lo compongono.