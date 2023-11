In Corea del Sud

Un tragico incidente è avvenuto in Corea del Sud. Un robot ha schiacciato a morte un uomo, incapace di distinguere tra lui e le scatole dei prodotti che stava manipolando. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Yonhap ieri, mercoledì 7 novembre.

La ricostruzione

Un lavoratore di una società di robotica, un uomo di circa 40 anni, stava ispezionando le operazioni del sensore del robot presso un centro di distribuzione di prodotti agricoli nella provincia di Gyeongsang. Il robot industriale, incaricato di sollevare le scatole di peperoni e posizionarle su un pallet, sembra aver avuto un malfunzionamento e identificato l’uomo come una scatola.

Il braccio robotico ha spinto il corpo superiore dell’uomo contro il nastro trasportatore, schiacciando viso e torace. Nonostante il trasferimento in ospedale, il 40enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili della sicurezza della fabbrica.

Incidenti simili

Non è il primo incidente di questo genere in Corea del Sud. Nel scorso un uomo sudcoreano cinquantenne ha riportato gravi ferite dopo essere rimasto intrappolato da un robot mentre lavorava in una fabbrica di componenti automobilistici.