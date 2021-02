Quattro dischi di platino per “Ti volevo dedicare” e altri quattro per “A un passo dalla luna”,

Rocco Hunt è uno degli artisti più premiati degli ultimi mesi.

Rocco Hunt “Che me chiamme a fa?”

Un trionfo per Rocco Hunt che è tornato con il nuovo singolo Che me chiamme a fa?, come annunciato da qualche settimana sui social.

Rocco Hunt con Geolier

per dare vita al secondo duetto tra i due rapper dopo quello del 2019 nella canzone “Nisciun”, canzone dell’album “Libertà”. “Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana, la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana”, hanno spiegato i due artisti.

L'attesa è finita, stiamo per sganciare la bomba 💣

"Che me chiamme a fa?" feat. #geolier fuori questa notte all' 01:00 ❤️📞

Commenta qui sotto con 🔥 se non aspetti altro! pic.twitter.com/vEB8qNjko6 — Rocco Hunt (@RoccoHunt) February 18, 2021

Rocco Hunt è un rapper italiano famosissimo

vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono. Ha iniziato fin da bambino a muovere i primi passi nel mondo della musica, aggrappando con forza il suo sogno, e riuscendo a realizzare a pieno quanto desiderato. Oggi, il suo talento non ha bisogno di presentazioni, dato che ha ottenuto in questi anni un successo incredibile. La sua musica ha letteralmente scalato le classifiche; ha cantato al fianco di importanti artisti, riscontrando un forte apprezzamento.

Di recente, l’abbiamo visto esibirsi nel programma Amici di Maria De Filippi, tra gli applausi del pubblico e dei ragazzi della scuola. Ma non si è presentato da solo, insieme a lui, la talentuosa artista Ana Mena: insieme sono un’esplosione di energia. Come abbiamo anticipato, su instagram è seguitissimo, e proprio qui, ha sorpreso e spiazzato i suoi fan, riportando un incredibile annuncio: “L’attesa è finita, stiamo per sganciare la bomba. Che me chiamme a fa? feat@realgeolier2 (Rich Guapp), fuori questa notte all’1.00”,