A Roma

Tre persone della stessa famiglia – padre di 70 anni, madre di 64 e figlio di 42 – sono morte nella notte scorsa a Roma, in via Collatina, dopo che un’auto in fuga da un posto di controllo al Quarticciolo ha invaso la corsia opposta causando uno scontro frontale. Due vittime sono decedute sul colpo, la terza è morta poco dopo in ospedale. L’impatto è avvenuto durante un inseguimento avviato dalla Polizia di Stato e proseguito con il supporto dell’Arma dei Carabinieri.

Come si è sviluppato l’inseguimento e dove è avvenuto l’impatto

L’inseguimento è iniziato dopo il mancato stop a un posto di controllo al Quarticciolo. Alla pattuglia della Polizia di Stato si è affiancato un secondo equipaggio dei Carabinieri. Quest’ultimo ha perso il contatto con il veicolo in fuga; l’equipaggio della Polizia è rimasto in scia, a distanza, per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

L’impatto è avvenuto all’altezza di via Collatina. L’auto in fuga ha oltrepassato la linea di mezzeria e ha invaso la corsia opposta. Il frontale non ha lasciato scampo a due dei tre occupanti della vettura colpita. Il figlio 42enne è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Chi sono gli arrestati e quali accuse contestate

A bordo dell’auto in fuga c’erano tre uomini di origine sudamericana. Uno è stato fermato dagli agenti, gli altri due sono stati portati in ospedale. Sono in corso le procedure di identificazione formale.

I tre sono stati arrestati con l’accusa di omicidio stradale. Le contestazioni comprendono anche violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione.

All’interno dell’abitacolo sono stati trovati jammer e cacciaviti. I dispositivi jammer sono apparecchi che interferiscono con segnali radio o GPS; i cacciaviti sono stati qualificati come oggetti atti allo scasso. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

FAQ

Quante sono le vittime dell’incidente in via Collatina?

Tre: padre di 70 anni, madre di 64 e figlio di 42.

Dove è iniziato l’inseguimento?

Dopo un alt a un posto di controllo al Quarticciolo.

Chi ha effettuato l’inseguimento?

Un equipaggio della Polizia di Stato; un secondo equipaggio dei Carabinieri si è aggiunto ma ha perso il contatto.

Quali reati sono contestati ai tre uomini?

Omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione.

Cosa è stato trovato nell’auto in fuga?

Jammer e cacciaviti.