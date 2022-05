Dramma a Roma

Dramma a Roma. Una ragazza di 16 anni è morta oggi, martedì 3 maggio, dopo essere precipitata da un balcone di una palazzina in via Mattia Battistini. Era stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli.

La 16enne, di nome Marta, è stata trovata in un cortile condominiale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Trastevere chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Secondo quanto si apprende, in casa oltre alla ragazza c’era il fratellino che dormiva e ha riferito di non avere sentito nulla. La 16enne aveva lasciato tutti i suoi effetti personali nella sua camera e non era andata a scuola.

Sono in corso le indagini dei carabinieri. La ragazzina non ha lasciato biglietti o messaggi. Si cerca di scoprire, attraverso chat e social network, se avesse problemi di natura personale o scolastici. Sono stati ascoltati dagli investigatori i familiari e gli amici della ragazza. Al momento non risulterebbero atti di bullismo nei confronti della giovane. Sull’edizione romana di Repubblica, tuttavia, è stato pubblicato un articolo in cui si parla di “brutti voti a scuola”.