Roma, 23enne cade da Ponte Garibaldi e muore, si stava scattando un selfie?

Redazione di

15/11/2023

Due giorni fa, a Roma, è morto il 23enne austriaco Peter Reithofer, caduto da Ponte Garibaldi, all’altezza dell’Isola Tiberina. Sul caso sta indagando la Polizia. Gli investigatori stanno seguendo due piste: il gesto volontario e il tragico incidente, con una maggiore propensione sulla seconda perché il ragazzo, studente nella Capitale, non avrebbe manifestato segni di malessere tali da far paventare il suicidio.

Anzi, c’è l’ipotesi che il giovane (che era in procinto di trasferirsi in un appartamento in affitto a Roma dopo aver soggiornato in un bed and breakfast) sarebbe scivolato mentre si scattava un selfie perché, accanto al corpo, è stato trovato lo smartphone grazie a cui è stato possibile identificarlo. Tuttavia non ci sono testimoni per confermare questo tragico scenario.

Al vaglio della polizia anche le immagini delle telecamere di zona.