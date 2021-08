È successo a Roma

A Roma il cadavere di un cittadino albanese di 42 anni – con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e droga e con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – è stato ritrovato stamattina alle 6.30 sotto un’autovettura in sosta in via Montefalco, all’altezza civico 40.

Il corpo è stato scoperto da un passante che ha chiamato il 112 e presentava una ferita importante nella parte posteriore del cranio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo, probabilmente con l’aiuto di complici che poi si sono allontanati, ha alzato, l’auto con un crickm presumibilmente per sottrarre qualche componente meccanico.

Il crick o parti dell’autovettura hanno ceduto e l’uomo è rimasto schiacciato sotto. Sotto la vettura è stato rinvenuto anche una torcia ed uno smartphone, posti sotto sequestro. Indagini sono in corso per identificare i complici. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso l’ipotesi di reato è quella di tentato furto con omissione di soccorso.