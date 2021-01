È successo a Montorio Romano (Roma)

Incidente stradale mortale a Montorio Romano, vicino Roma. Due giovani hanno persola vita ieri sera, mercoledì 6 gennaio.

Stando a quanto si è appreso, un giovane di 25 anni, di origini albanesi, alla guida di un’auto con a bordo un amico di 23 anni ha perso il controllo dell’auto – una Peugeot 206 – su un rettilineo in discesa. L’auto ha invaso l’altra corsia, schiantandosi contro il muro di cinta del cimitero.

Il passeggero è morto sul colpo mentre il conducente, estratto in condizioni critriche dalle lamiere, è deceduto successivamente, prima di arrivare in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Nerola. L’auto è stata sequestrata e i documenti sono risultati in regola. Le salme dei due giovani sono a disposizione dei magistrati della Procura di Tivoli.

I due giovani si chiamavano Dante Cappai, 23 anni, residente a Nerola, e il 25enne Enrik Vuka, domiciliatoa Montorio Romano.