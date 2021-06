È successo a Roma

Stamattina, intorno alle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Roma, in via Stefano Borgia 21, dove hanno soccorso un bambino di tre anni e mezzo, caduto in un pozzetto profondo tre metri in un’area di cantiere.

Il tempestivo intervento ha permesso di recuperare il bimbo in breve tempo ed affidarlo in buona salute al 118. Il bimbo è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma per le cure del caso.

Ricevuta la segnalazione, la Sala operativa del Comando di Roma aveva inviato sul posto la squadra di Montemario e gli specialisti dell’USAR (Urban search and rescue).

Il pozzo, della raccolta delle acque piovane, ha una dimensione di 50×50 centimetri, altezza di circa 4.70 centimetri.

I caschi bianchi hanno provveduto a delimitare l’area e fornito ausilio ai vigili del fuoco. E’ stata contattata ditta la ditta per il transennamento. Sulle cause sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.