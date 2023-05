A Roma

Nella serata di ieri, domenica 28 maggio, poco prima delle 20, si è verificata una tragedia in una piscina situata in un centro sportivo in viale della Primavera, nella zona di Centocelle, a Roma. Un bambino di soli 3 anni è stato trovato senza vita nella vasca. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del servizio medico d’urgenza 118, il piccolo è stato dichiarato morto.

Il bambino partecipava a una festa organizzata presso il centro sportivo, in una sala dedicata alla comunità ivoriana, insieme alla sua famiglia. Sembra che il piccolo si sia allontanato dal locale che ospitava i festeggiamenti e si sia avventurato da solo tra gli impianti sportivi. È, quindi, giunto vicino a una piscina, superando una recinzione, e si è tuffato in acqua, non riuscendo successivamente a risalire in superficie.

I carabinieri della stazione di Roma Centocelle, in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina, stanno attualmente conducendo le indagini sotto il coordinamento della procura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Al fine di preservare l’area e raccogliere eventuali prove, la zona intorno alla piscina è stata posta sotto sequestro. La salma del piccolo è stata portata al Policlinico Tor Vergata.