A Canale Monterano (Roma)

A Canale Monterano, vicino Roma, una palazzina di due piani è crollata, forse per un’esplosione causata da una fuga di gas, intorno alle 8 di stamattina, sabato 6 gennaio.

Stando alle prime informazioni, tre persone, ferite, sono state estratte vive dalle macerie dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche la protezione civile e i carabinieri.

I tre estratti figli dalle macerie fanno parte della stessa famiglia. Si tratta di una coppia e del figlio di 18 anni.

Indagini in corso per definire le cause dell’incidente. Nella zona, comunque, è stato avvertito un forte odore di gas.

Il sindaco Alessandro Bettarelli su Fanpage.it ha spiegato che “la situazione al momento è stata gestita in maniera esemplare. Le persone coinvolte nel crollo, alcune decine, verranno ospitate o da parenti o in un B&b del posto che sì è già messo a disposizione per la loro accoglienza. Per quanto riguarda la fuga di gas abbiamo chiuso le reti del centro storico e stiamo monitorando la situazione. Le perlustrazioni sotto alle macerie sono ancora in corso”.