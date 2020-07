A Colle Prenestino (Roma)

A Colle Prenestino, frazione di Roma, intorno alle 15 di ieri, mercoledì 29 luglio, un 41enne marocchino, ubriaco, ha aggredito la moglie e i due figli piccoli. L’uomo ha anche versato dell’acqua bollente sul più piccolo, un neonato di sette mesi, causandogli ustioni di primo e secondo grado.

Dopodiché il marocchino ha inferto un pugno al torace all’altro bambino di 4 anni, quando ha provato a difendere la madre e il fratellino.

L’uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e nei confronti dei due figli minorenni e ora si trova nel carcere di Regina Coeli.

La moglie e i due figli sono stati portati all’ospedale Umberto I. Prognosi di dieci giorni per la donna, mentre i piccoli sono rimasti in ospedale, tenuti in osservazione a scopo precauzionale.