Nonno spara al nipote di 7 anni, il bimbo è in gravi condizioni

Covid19 nel Siracusano, “4 positivi tornati da Malta ed un ricovero in ospedale” l’allarme del sindaco di Augusta

E’ allarme nel Siracusano per l’esplosione di contagi. Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, si è detta preoccupata per il numero in crescita. Ancora una volta, ci sono giovani positivi al rientro da Malta. Una persona è ricoverata in ospedale.

..