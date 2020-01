Ad Acilia (Roma)

Sabato scorso, ad Acilia, nella zona sud di Roma, una bambina è stata partorita in casa e, portata in ospedale in codice rosso, presentava gravi ferite sul corpo.

La Procura della Repubblica ha oggi disposto il fermo, attuato dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, della madre per tentato omicidio.

La donna, 30enne italiana di origine svedese, si trova ai domiciliari. Resta da chiarire la dinamica dei fatti e i motivi delle ferite che sarebbero compatibili con delle percosse.

Dopo il parto (con l’aiuto della madre), la 30enne ha chiamato il 118, raccontando che la neonata si era fatta male dopo essere caduta. Tuttavia, una volta giunta in codice rosso al Bambino Gesù, i medici hanno riscontrato delle lesioni sul corpo della neonata.