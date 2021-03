Auto della polizia insegue i rapinatori e si schianta contro un’altra auto, morta 18enne

01/03/2021

L’incidente stradale è avvenuto su via di Salone, a Roma. Una 18enne è morta, cinque i feriti gravi. La volante della Polizia stava inseguendo due rapinatori di una tabaccheria. Dramma a Roma, in via di Salone, a Settecamini, intorno alle 11 di stamattina, lunedì 1 marzo. Un’auto della Polizia, durante un inseguimento, si è scontrata con un’altra auto, nella carreggiata del senso opposto di circolazione. Una giovane donna di 18 anni è morta. Feriti sia i due agenti a bordo della volante che le tre persone che si trovavano con la vittima. Sono stati trasportati, in gravi condizioni, negli ospedali Sandro Pertini, San Giovanni Addolorata, Policlinico Umberto I e Policlinico Tor Vergata. La tragedia è stata conseguenza di una segnalazione per una rapina in una tabaccheria di Tivoli. I due malviventi, dopo essere riusciti a sfuggire, hanno abbandonato l’auto – una Fiat Punto – in via Cipolletti e hanno fatto perdere le loro tracce. Ora sono ricercati. I rilievi dell’incidente sono estati eseguiti dal comando dei Carabinieri. La procura di Roma ha intanto aperto un’indagine sull’episodio. A bordo dell’utilitaria, anche questa una Fiat Punto, dove si trovava la vittima, come riportato da RomaToday, c’erano la madre, il padre e il figlio.

