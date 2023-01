Dramma alla stazione Termini di Roma

Dramma alla stazione Termini di Roma. Ieri sera, giovedì 26 gennaio, intorno alle 22, un uomo di 48 anni, italiano, è morto dopo essere stato travolto da un treno.

Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria. Stando alle prime informazioni, si è trattato di un tragico incidente. Esclusa, infatti, la possibilità che possa essere stato spinto.

Al 47enne sarebbe rimasto incastrato il trolley tra il vagone e la banchina del binario 9 e, nel tentativo di recuperare la valigia, è poi finito sotto un treno, vuoto, che era in transito per far rientro al deposito. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone.

La PolFer è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e sono state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza.

La Stazione Termini di Roma è la principale stazione ferroviaria della Capitale ed è la più grande d’Italia. Serve come hub per treni nazionali ed internazionali, con collegamenti per destinazioni in tutta Italia e in Europa. La stazione è anche servita da diverse linee di autobus e metro. È stata inaugurata nel 1867.