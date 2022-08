La smentita dei figli e della diretta interessata

È morta Rosa Russo Iervolino? No, non è vero. L’ex sindaca di Napoli e ministra dell’Istruzione è viva e sta bene.

Eppure, una volta diffusa la notizia, ripresa anche da importanti organi di stampa nazionali, erano già cominciate le dichiarazioni di ricordo, come quella di Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei, che sui social ha scritto: “Rosa Russo Iervolino è stata una donna delle istituzioni. Prima ministra degli Interni, prima sindaca di Napoli. Esponente nazionale del cattolicesimo democratico, Rosetta con cura e tenacia ha guidato la mia città in un momento difficile. Un pensiero d’affetto ai suo cari”. Post che poi è naturalmente sparito.

La notizia della non morte è stata diffusa dai figli: “Mia madre è viva, sta bene saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato”, ha dichiarato Michele Russo a LaPresse. Anche la diretta interessata, 85 anni, si è fatta sentire: “Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”.

E ancora:” La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è assolutamente infondata”. L’ex ministra, infatti, è “a casa, serena e in salute”, in un’altra nota.