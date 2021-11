Il racconto a Pomeriggio 5

Di cosa è morto Rossano Rubicondi?

Si è parlato di melanoma ma la causa sarebbe un’altra.

Il racconto dei genitori da Barbara D’Urso.

Rossano Rubicondi, personaggio televisivo e quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump, è morto il 29 ottobre scorso, all’età di 49 anni.

Nelle prime ore successive alla scomparsa, si è parlato di melanoma come causa del decesso. In realtà, come raccontato dai genitori a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, il motivo sarebbe stato un altroo.

La madre Rosa, tra le lacrime, ha detto: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e ha cominciato a darsi schiaffi in faccia. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più”. E ancora: “Stavamo guardando Tale e quale show, erano le dieci meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.

Il padre Claudio ha poi rivelato cos’è successo: “Quello che è stato detto a me è che si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca. Ha sbattuto la testa ed è rimasto molte ore lì. Quando mi è stato detto sono stato preso dalla disperazione. Abbiamo sentito che aveva un aneurisma ora sto sentendo il tumore ma io non lo so sto scoprendo tutto ora. Dicono che abbia avuto un tumore alla pelle. Ma quelle erano le macchie del sole che gli erano rimaste da una vacanza in Sardegna”.

E ha aggiunto: “Viveva da solo in questa casetta nuova, che aveva comprato perché credo stesse bene. Adesso mi hanno detto che ci restituiranno i suoi effetti personali. Aveva una passione per gli orologi, li collezionava, la stessa cosa riguarda i soldi che aveva in banca”.

I genitori hanno anche rivelato parte della telefonata con Ivana Trump: “Dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Lei gli ha voluto un gran bene ed è normale anche lei voglia un ricordo di Rossano”. Rubicondi, infatti, si era trasferito ormai da molto tempo negli Stati Uniti d’America.