Dramma a Rotella (Ascoli Piceno)

Rotella (Ascoli Piceno) – Mattia Martoni, 17 anni, è morto in un tragico incidente stradale: il dolore della comunità e del mondo sportivo.

Una mattina di dolore e incredulità ha scosso la comunità di Rotella, in provincia di Ascoli Piceno. Mattia Martoni, un ragazzo di appena 17 anni, è morto in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 8 di oggi, 25 ottobre, lungo la strada che costeggia il cimitero di Poggio Canoso.

Il giovane era in sella al suo scooter e stava andando a casa dei nonni quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro un camioncino. L’impatto è stato violentissimo, tanto da non lasciargli scampo.

I soccorsi: una corsa disperata contro il tempo

Subito dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti. I soccorritori hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie nel tentativo di salvargli la vita, mentre veniva fatta arrivare anche l’eliambulanza per un eventuale trasferimento d’urgenza.

Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi e il giovane è deceduto praticamente sul colpo. A confermare il decesso sono stati i medici intervenuti sul luogo della tragedia.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a eseguire i primi rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Un paese sconvolto dal dolore

La notizia della morte di Mattia Martoni ha immediatamente scosso la piccola comunità di Rotella e dei comuni limitrofi. Un dolore profondo, che ha travolto familiari, amici e compagni di scuola.

Il ragazzo era molto conosciuto anche per la sua passione sportiva: era tesserato con la Polisportiva Castignano, dove giocava nella squadra di calcio a cinque. Proprio poche ore prima della tragedia aveva condiviso con i compagni di squadra la gioia per una vittoria importante, coronata da un suo gol.

“Proprio ieri sera – scrive la società sportiva in un post su Facebook – ha gioito con i suoi compagni per una vittoria e un gol. Suo fratello Cristian inoltre è un giocatore della prima squadra. Non ci sono parole per descrivere questi gravi accadimenti. Tutte le gare del fine settimana sono state annullate, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile”.

La dinamica: indagini in corso

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, lo scontro tra lo scooter di Mattia e il camioncino sarebbe avvenuto per cause ancora da chiarire. Non si esclude che la scarsa visibilità, un movimento improvviso o una distrazione possano aver giocato un ruolo decisivo. L’urto è stato frontale e violento, e lo scooter è stato completamente distrutto. Gli investigatori hanno effettuato rilievi approfonditi sul luogo, e verranno ascoltati i testimoni presenti per capire cosa sia accaduto nei secondi precedenti all’impatto.