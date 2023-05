In provincia di Rovigo

Una triste notizia ha scosso la comunità di Porto Viro (Rovigo) oggi, mercoledì 24 maggio, quando Fabio Bellan, un giovane infermiere di 28 anni, ha perso la vita in un tragico incidente nel suo giardino. Mentre stava tagliando l’erba, è stato colpito al collo da un ramo di albero, causandogli lesioni fatali.

L’incidente a Valliera e i vani tentativi di soccorso

L’incidente è avvenuto a Valliera, frazione di Adria, in provincia di Rovigo, nel frutteto adiacente alla casa dove Fabio sarebbe dovuto andare a vivere con la sua futura moglie, nei pressi della casa dei suoceri. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e l’intervento dei carabinieri per le necessarie indagini, le ferite riportate erano troppo gravi e per Fabio non c’è stato nulla da fare. Il giovane, infatti, ha ricevuto alla gola un colpo nello scontro con il ramo mentre viaggiava su un mezzo tagliaerba di nuova generazione.

Un’incidente da ricondurre alla casualità

Le prime informazioni indicano che la morte di Fabio è da attribuire a una tragica casualità. Sarà compito della Procura condurre ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La comunità è profondamente addolorata per la perdita di un giovane professionista tanto promettente.

Attesa per il nulla osta e il funerale

Per quanto riguarda il funerale di Fabio Bellan, sarà necessario ottenere il nulla osta per la celebrazione delle esequie. La comunità si unisce nel cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane infermiere, mentre tutti aspettano di poter dare l’ultimo saluto a Fabio e commemorare la sua vita interrotta prematuramente.