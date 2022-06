In Siberia, in Russia

In Siberia, in Russia, è stato commesso un atto atroce che sta facendo il giro del mondo. Un gruppo di minatori ha attratto, con l’inganno del cibo, un orso bruno in un punto e lo hanno fatto esplodere con gli esplosivi. Lo riporta il Daily Mail.

Nel video scioccante si sentono gli uomini parlare mentre la bestie adulta viene attratta da una pentola col cibo e s’avvicina.

Ognuno commenta la scena crudelmente allestita.

“È bello”.

“Preparati…”.

“Si sta avvicinando”.

“Vieni, sta arrivando”.

“Sente puzza”.

“È già vicino al piatto…”

Gli uomini discutono dell’accensione per innescare la bomba che hanno collocato con l’esca.

Poi una voce dice: “Fallo adesso, vai. Questo è tutto”.

Non si sa se l’avamposto sia una miniera di diamanti o di carboni. I funzionari della Yakutia, la regione più fredda della Russia, stanno accusando i minatori di avere usato l’esplosivo per uccidere un animale e di crudeltà nei confronti della fauna selvatica.

Il deputato russo Vladimir Burmatov ha dichiarato: “Ho già avuto a che fare con questi degenerati. Li metteremo in prigione”.

IL VIDEO: