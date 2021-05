È successo in Russia

Un video terrificante mostra il momento in cui i 35enni Olga Volkova e Yevgeny Karlagin, precipitano dal secondo piano della loro casa a San Pietroburgo, in Russia, mentre stavano litigando sul balcone.

È successo sabato scorso, 29 maggio. Mentre i due stavano litigando, infatti, si sono appoggiati alla ringhiera del balcone che ha ceduto e così sono caduti sul cemento sottostante.

La donna, al momento della caduta, indossava la biancheria intima con un accapatoio e una coperta avvolta intorno a sé. L’uomo, invece, era completamente vestito.

La coppia, portata d’urgenza in ospedale, ha riscontrato ferite gravi, come riportato dai media locali, ma non sarebbero in condizioni critiche. Avrebbero entrambi subito la frattura degli arti.

Testimoni oculari hanno raccontato di avere visto la coppia, che ha un figlio piccolo, discutere intorno alle 10 del mattino prima di precipitare di sotto.

Un testimone di nome Denis al quotidiano Komsomolskaya Pravda ha detto: «Stavo camminando con il mio collega e filmando la storica vista sulla strada. Ho notato la fila e ho cominciato a chiedere cosa fosse successo. Qualcuno con esperienza medica era nelle vicinanze e ha controllato le loro pulsazioni, dicendo che entrambi erano sopravvissuti».