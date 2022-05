Andrei Krukowski aveva 37 anni

Nelle montagne vicino a Sochi, in Russia, è morto Andrei Krukowski, il manager del resort Krasnaya Polyana, appartenente a Gazprom, la multinazionale controllata dal Governo della Federazione Russa.

Secondo i media russi, si è trattato di uno sfortunato incidente. La tragedia è avvenuta il 1° maggio. L’ufficio stampa di Krasnaya Polyana ha riferito che Krukowski è morto sulla strada che porta alla fortezza di Aczipse. È caduto da una scogliera ed è stato portato d’urgenza in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvarlo. “Andrei amava le montagne e lì ha trovato la pace. Si è dedicato interamente al lavoro. Gli piaceva sciare e fare escursioni in montagna”, ha scritto l’ufficio stampa su Telegram.

Krukowski aveva 37 anni, era nato a Mosca ed era un economista. Ha studiato, tra l’altro, in un’università di economia a Londra. Negli anni 2001-2014 ha ricoperto incarichi di rilievo in società commerciali. Nel 2012 si è trasferito da Mosca a Sochi. Tre anni dopo, ha iniziato a lavorare a Krasnaya Polyana. Il comproprietario dell’impresa è, tra l’altro, la compagnia petrolifera statale Gazprom.

L’agenzia ricorda che Andrei Krukowski gestiva il resort dal 2019. È stato coinvolto in vari progetti volti allo sviluppo di Krasnaya Polyana, che si trova nel territorio di Krasnodar. In particolare, era impegnato nella creazione di un eco-resort a Lagonaki e nella costruzione di una funivia per il monte Akhuna.

Bfm.ru ha aggiunto che il CEO era considerato uno dei migliori top manager della Russia, laureato con lode al Moscow Institute of Economics, Politics and Law e alla London Business School. L’addio di Krukovsky si è tenuta oggi, 3 maggio, sempre a Krasnaya Polyana.

Si tratta della settima morte tra manager, oligarchi e uomini vicini al potere di Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, di cui cinque (con ipotesi di suicidio o suicidio – omicidio) legate a Gazprom.