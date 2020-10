È successo negli Stati Uniti d'America

Un sacerdote è stato arrestato per atti osceni in una chiesa degli Stati Uniti d’America.

Il rapporto a tre è stato scoperto da un passante che ha allertato la polizia.

Il prete è stato sospeso ed è stato effettuato un rito riparatorio.

Negli Stati Uniti d’America un sacerdote è stato arrestato dopo che si è registrato mentre aveva un rapporto a tre con due dominatrici sull’altare di una chiesa.

Come riportato su Ladbible.com, il reverendo Travis Clark è stato sorpreso da un passante il 30 ottobre scorso mentre si trovava nella Chiesa cattolica romana dei Santi Pietro e Paolo in Louisiana. Ha notato cosa stava succedendo e ha chiamato la polizia.

Le donne, secondo quanto si è appreso, erano vestite con corsetti e tacchi alti e nell’edificio religioso sono stati rinvenuti luci di scienza e sex toys, oltre che uno smartphone e una fotocamera montati sui treppiedi.

Il prete ha raccontato alla polizia che le donne erano «ospiti e amici». Ora, però, come riportato su Nola.com, il sacerdote, pastore di quella chiesa dallo scorso anno, è accusato di atti osceni in luogo pubblico. Così come Mindy Dixon e Melissa Cheng. La prima, tra l’altro, ha pubblicato sui social media il 29 settembre un post in cui raccontava che era in viaggio per incontrare un’altra dominatrice e per «profanare una casa di Dio».

L’arcidiocesi ha anche annunciato di avere sospeso il reverendo Clark dal ministero il giorno dopo il suo arresto. Il sacerdote è stato rilasciato dalla prigione con una cauzione di 25mila dollari (circa 21mila euro) e potrebbe rischare dai 6 mesi ai 3 anni di carcere se condannato.

L’arcivescovo Gregory Aymond ha visitato l’altare dopo i fatti ed eseguito un rito per ripristinarne la santità.