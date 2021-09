Il programma partirà ad ottobre nella città californiana

La città statunitense di San Francisco, dove i crimini con le armi da fuoco sono in continua crescita, sta lanciando un programma pilota che prevede il pagamento di una somma di denaro alle persone ad alta propensione criminale affinché non sparino a nessuno. Ne parla FoxNews.com.

“Questi piccoli investimenti possono trasformare la vita degli individui ma possono anche trasformare le comunità”, ha detto a Newsweek Sheryl Davis, direttore esecutivo della Commissione per i diritti umani.

La Dream Keeper Fellowship pagherà 10 persone che sono ad alto rischio di trovarsi alle due estremità di una sparatoria 300 dollari ogni mese per non essere coinvolte in questi crimini, ovvero circa 250 euro.

L’idea è stata lanciata dalla Commissione per i diritti umani e dall’Ufficio per lo sviluppo economico e della forza lavoro ed è finanziata attraverso la Dream Keeper Initiative. Il programma sarà lanciato ad ottobre.

Davis ha aggiunto: «Si tratta davvero di un modo per aiutare a migliorare la sicurezza pubblica nei quartieri più difficili della città».

I partecipanti al programma saranno affiancati da un life coach del Street Violence Intervention Program della città californiana e fungeranno da “ambasciatori della comunità”. I partecipanti avranno anche diritto a ricevere ulteriori 200 dollari al mese attraverso modi come lavorare, andare a scuola o essere mediatori in situazioni potenzialmente violente. I pagamenti saranno effettuati sotto forma di carte regalo e saranno monitorati.

Il sindaco London Breed ha affermato che sul serio questa idea potrebbe ridurre la violenza in città.