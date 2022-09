A San Giuliano Milanese

Grosso incendio nella fabbrica Nitrolchimica, che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, a San Giuliano Milanese, in via Monferrato.

Una densa colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza, si è levata dal capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze e i carabinieri della Compagnia di San Donato.

Al momento, ci sono sei feriti, di cui uno in gravi condizioni. Si tratterebbero di dipendenti dell’azienda. Nel dettaglio, quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave.

Il Comune di San Giuliano Milanese ha chiesto ai cittadini di chiudere le finestre. Per precauzione – fanno sapere dal Comune – “si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”.