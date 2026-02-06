Il menù e i prezzi

San Valentino resta una delle ricorrenze più sentite dalle coppie, un momento in cui fermarsi e concedersi un’esperienza diversa dal quotidiano. Anche nel 2026, come da tradizione, l’alta ristorazione italiana risponde con menu pensati appositamente per la festa degli innamorati. Tra le proposte più attese ci sono quelle firmate da Antonino Cannavacciuolo, che celebra la ricorrenza con due percorsi gastronomici distinti nei suoi ristoranti di Torino e sul Lago d’Orta.

Per San Valentino 2026, infatti, i menu speciali firmati Cannavacciuolo partono da 160 euro a persona al Bistrot di Torino e arrivano a 350 euro a persona a Villa Crespi, con bevande escluse.

Il menu di San Valentino 2026 al Cannavacciuolo Bistrot di Torino

Il legame tra Cannavacciuolo e il Piemonte è consolidato da anni. A Torino, insieme alla moglie Cinzia Primatesta, lo chef ha inaugurato nel 2017 il Cannavacciuolo Bistrot Torino, ristorante che ha conquistato anche una Stella Michelin.

Per San Valentino 2026 il Bistrot propone una cena degustazione pensata per l’occasione, che si apre con un benvenuto dello chef, studiato come introduzione al percorso gastronomico.

Il menu prosegue con:

un antipasto di mare che valorizza la capasanta con mango e tosazu;

una portata dedicata al carciofo, abbinato a cedro e datteri;

un primo piatto a base di riso con anguilla e basilico;

un secondo di rombo con topinambur e tartufo nero.

Dopo un pre-dessert pensato per rinfrescare il palato, la cena si chiude con un dessert delicato che combina mora, vaniglia e cocco.

Il prezzo del menu di San Valentino 2026 al Cannavacciuolo Bistrot Torino è fissato a 160 euro a persona, bevande escluse.

Villa Crespi, il San Valentino più esclusivo firmato Cannavacciuolo

Per chi cerca un San Valentino ancora più esclusivo, la proposta di Villa Crespi rappresenta il vertice dell’esperienza gastronomica firmata Cannavacciuolo. Il ristorante, insignito di tre stelle Michelin, si trova in una dimora storica in stile moresco affacciata sul Lago d’Orta.

Per il 14 febbraio 2026 Villa Crespi propone un menu degustazione speciale intitolato “Il Buon Viaggio”, concepito come un vero percorso narrativo attraverso i sapori.

La cena si apre con un consommé intenso, seguito da un antipasto che unisce ostrica e caviale. Il mare resta protagonista con gli scampi in infusione mediterranea alla pizzaiola con emulsione di polpo, mentre la melanzana con mandorla e pomodoro introduce una nota più vegetale.

Tra i primi piatti spiccano:

uno spaghetto con zafferano, ricci di mare e quinoa soffiata;

una pasta ripiena ispirata alla carne alla genovese, accompagnata da carciofo spontaneo.

Il percorso si conclude con il dessert simbolo di Villa Crespi e una selezione di piccola pasticceria.

Il prezzo del menu di San Valentino 2026 a Villa Crespi è di 350 euro a persona, bevande escluse.

