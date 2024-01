Aveva 90 anni

È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni l’11 marzo nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione di Roma e tra l’affetto dei suoi cari, come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per cui è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Pierluigi Diaco, collega e amico personale di Sandra Milo: “È stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di ‘Io e te’ e ‘Io e te di notte’ è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l’ha consacrata per ciò che era: una grande artista. La puntata di oggi di BellaMa’ sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno”.

Biografia

Sandra Milo era nata l’11 marzo 1933 a Tunisi, all’epoca parte del protettorato francese in Tunisia. La sua carriera inizia negli anni ’50 e raggiunge il culmine negli anni ’60, grazie alla collaborazione con registi di fama internazionale come Federico Fellini. Milo ha debuttato nel cinema con il film “Aida” (1953), dove interpretava il ruolo di una schiava etiope. Tuttavia, il suo primo ruolo significativo è stato in “Lo scapolo” (1955) di Antonio Pietrangeli. La svolta nella sua carriera avviene quando Federico Fellini la sceglie per “La Dolce Vita” (1960), anche se il suo ruolo viene poi tagliato nella versione finale del film. La sua collaborazione con Fellini continua con ruoli di maggior rilievo in “8½” (1963), dove interpreta la provocante e vivace Carla, e in “Giulietta degli spiriti” (1965), dove ha il ruolo di Suzy. Queste interpretazioni le hanno conferito una notevole notorietà e l’hanno stabilita come una delle muse di Fellini. Oltre alla sua carriera cinematografica, Sandra Milo ha anche lavorato in televisione e teatro. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo contributo al cinema italiano, tra cui il Nastro d’Argento. Nella vita privata, Sandra Milo ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra cui un noto legame con il regista Franco Rossi e una lunga relazione con il produttore Moris Ergas, con cui ha avuto due figli. Nonostante un periodo di pausa dalla recitazione negli anni ’70, Milo ha continuato a lavorare in film e televisione fino a tempi più recenti, consolidando la sua reputazione come una delle attrici più talentuose e carismatiche del cinema italiano.