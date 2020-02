I dati Auditel

Fiorello si vestirà dal coniglio del Cantante Mascherato, il fortunato programma di Milly Carlucci? Sì, perché ieri, in conferenza stampa, commentando gli ottimi risultati della serata d’apertura del Festival di Sanremo, lo showman siciliano aveva promesso che si sarebbe presentato venerdì – oggi, infatti, è ‘a riposo’ – con addosso le vesti di uno dei personaggi del programma musicale di Raiuno, se ci sarebbe stato un risultato superiore al 50% anche per quanto concerne la seconda serata.

Ebbene, sono stati 9 milioni 962mila, pari al 53.3%, i telespettatori che hanno seguito in media ieri sera su Rai1 la seconda serata del Festival di Amadeus che, al momento, vede in testa Francesco Gabbani. Un anno fa, la seconda serata della kermesse, diretta da Claudio Baglioni, aveva raccolto una media di 9 milioni 144mila spettatori e del 47.3%. Per di più, la media di share ha superato anche il festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis quando la media ponderata della seconda serata fu del 52,8%.

LEGGI: Sanremo 2020, Amadeus ricorda Frizzi e l’Ariston si alza in piedi.

Il calo fisiologico naturalmente c’è stato nei valori assoluti rispetto alla serata di lunedì scorso – che ha fatto segnare una media di 10 milioni e 58mila spettatori – ma la seconda serata, durata fino all’1.43, è cresciuta di un punto di share, visto che al debutto è stato di 52,2%.

Nel dettaglio, la prima parte (21.35 – 23.54) ha avuto 12 milioni 841mila con il 52.5% di share; la seconda (23.58 – 1.43) 5 milioni 451mila con il 56.1%. Un anno fa la prima parte della seconda serata del festival di Baglioni aveva ottenuto 10 milioni 959mila spettatori con il 46.4%; la seconda 5 milioni 260 mila con il 52%.

Fiorello ha festeggiato il nuovo record di Sanremo 2020 giocando a tennis a Bordighera con il campione italiano Jannik Sinner.

Stasera la terza serata con ospiti Tiziano Ferro, Georgina Rodriguez – la compagna di Cristiano Ronaldo – la showgirl albanese Alketa Vejsiu, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Mika. In più il cast della serie TV L’amica geniale, storia del nuovo cognome. Infine, la serata sarà caratterizzata dai duetti con la votazione da parte dei componenti dell’orchesta e del coro.

Infine, ricordiamo che alle 14.00, sulla pagina Facebook di BlogSicilia.it e sulla home, ci sarà una nuova tappa di Siciliani a Sanremo con Massimo Minutella.