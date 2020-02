Con la canzone Vai bene così

Leo Gassmann è il vincitore delle Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo. Il cantante si è imposto su Tecla Insolia con la percentuale del 52,5%.

Il premio della critica Mia Martini per le Nuove Proposte, assegnato dai giornalisti della sala stampa dell’Ariston, è stato assegnato agli Eugenio in Via Di Gioia con 40 voti, secondo posto Leo Gassman 35, Tecla 18. I voti complessivi sono stati 141, di cui 3 nulli.

Leo Gassman ha vinto con la canzone Vai bene così.

Il figlio di Alessandro e il nipote di Vittorio Gassman è anche reduce dell’edizione 2019 di X Factor, giunto a un passo dalla serata finale nella squadra capitanata da Mara Maionchi. Prima di salire sul palco dell’Ariston, ai giornalisti ha detto: «Ho provato tanta gioia. Non credo all’odio, perché è mancanza di amore. A tutti è capitato di sentirci sbagliati, una delusione lavorativa e di amicizia. Ascolto Vasco Rossi, Jovanotti, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Luigi Tenco, Brunori Sas, un grande artista, uno dei cantautori vecchio stampo».

Poi, sull’esperienza a X Factor, Leo, 21 anni, ha affermato: «Nel lavoro cerco il miglioramento ogni giorno, mi fa star bene, mi fa sentire vivo. ‘X Factor’ per me è stata una scuola, stare in mezzo agli artisti è stato un onore. Ho acquisito più sicurezza in me stesso, ho utilizzato il tempo necessario per lavorare e per capire cosa fossi».

Leo Gassman, che canterà nella serata finale di domani, è stato anche intervistato da Massimo Minutella per Siciliani a Sanremo:

