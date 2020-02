Leo Gassman, figlio d’arte che più d’arte non si può (suo padre è l’attore Alessandro, suo nonno era Vittorio), ha conquistato la finale delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, giungendo all’ultimo duello con Tecla.

Ora, nella sua (bella) canzone Vai bene così c’è l’utilizzo di una parola che ha incuriosito tutti: Asimbonanga.

Ebbene, è un’espressione che appartiene alla lingua zulu e significa: «Non lo abbiamo visto». Inoltre, è il titolo di una canzone che il musicista sudafricano Johnny Clegg, scomparso nel 2019, ha dedicato a Nelson Mandela, politico e attivista sudafricano, scomparso nel 2013.

Il brano Asimbonaga si trova nell’album del 1988 Third World Child e il ritornello del bianco dice: «Non l’abbiamo visto (Asimbonanga), non abbiamo visto Mandela, nel posto in cui è, nel posto in cui viene tenuto».

Il riferimento è alla lunga prigionia di Mandela e di altri attivisti sudafricani menzionai da Clegg. Nel 1999, quando Leo Gassman aveva un anno, Mandela salì sul palco con Clegg e cantò quella simbolica canzone.