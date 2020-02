Curiosità sul rapper romano al centro delle polemiche

Stasera sull’Ariston sarà la volta di Junior Cally, uno dei catalizzatori delle maggiori polemiche delle scorse settimane. Il rapper (vero nome Antonio Signore, romani di 29 anni), infatti, è stato attaccato a destra e a manca per il contenuto dei suoi testi del passato e ci sono in giro persino petizioni che vorrebbero la sua eliminazione dal Festival.

Un esempio su tutti una nota odierna di Gianni Tonelli, deputato della Lega e poliziotto: «Che il sistema Italia si sia collocato a rovescio è cosa oramai percepita da tutti ma, nonostante ciò, non finisco di stupirmi di alcune cose. Junior Cally, già noto per le polemiche scatenate a causa dei propri testi offensivi e indegni contro le donne, non si limita a queste deplorevoli esternazioni ma, nei suoi testi, punta il dito anche contro lo Stato e i suoi servitori quali le Forze di Polizia mostrando disprezzo totale verso ciò che rappresentano: ‘fanculo lo Stato, fanculo l’Italia, fanculo ogni membro della Polizia’. In ciò non vedo nulla di artistico, ma unicamente basso e squallido commercio di note musicali. Stupisce che la televisione di Stato si faccia promotrice di un programma di diseducazione e disaffezione rispetto ai valori e alle istituzioni fondanti della nostra comunità. Invito pertanto tutti gli italiani a cambiare canale nel momento in cui si esibirà Junior Cally». Chissà, invece, magari la sua esibizione ha destato così curiosità che sarà uno dei momenti con il massimo ascolto. La Rai, inoltre, ha già fatto sapere che il rapper non ha infranto il regolamento e, pertanto, sarà regolarmente sul palco dell’Ariston quando sarà il suo turno.

Premesso ciò, c’è una domanda che più o meno si stanno facendo tutti: perché Junior Cally indossa la maschera?

Innanzitutto, s’è appreso che il rapper romano ha sofferto di piastrinopenia, una malattia che si caratterizza dalla drastica riduzione del numero di piastrine e che causa emorragie e problemi di coagulazione. Una condizione che avrebbe portato il romano a isolarsi e, quindi, a non volersi mostrare molto in pubblico. Tuttavia, secondo la fidanzata Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, c’è una ragione più simbolica: «Vuole che la gente si appassioni alla sua musica e non alla sua immagine» Tra l’altro, pure la Dallari ha sofferto di una brutta malattia, l’anoressia, e i due si sono prima conosciuti sui social media e poi si sono visti di presenza, facendo scattare il colpo di fulmine.

Il racconto di recente a DiPiù: «L’anoressia mi stava consumando. Stavo spesso su internet e attraverso il mio profilo lui mi seguiva. Commentava le mie foto. Dimostrava interesse. Mi faceva sorridere. Io sapevo chi era e gli rispondevo in maniera molto tranquilla. Allora non avevo tempo per pensare all’amore. Dovevo solo guarire. È stato tutto molto strano, lui ha smesso di scrivermi e poi sono uscita dall’ospedale, guarita, pronta ad affrontare di nuovo la vita. A quel punto mi ha scritto solo un messaggio: ‘Che cosa fai stasera? Vediamoci, ho una cosa da dirti’. Doveva dirmi che mi riteneva la più bella da quando ero sul trono di Uomini e Donne. Mi ha strappato un sorriso: era senza difese e io pure».