I dati Auditel

Dopo tanti, troppi, giorni di polemiche e persino di annunci di boicottaggio, il Festival di Sanremo ieri sera ha aperto i battenti e oggi Amadeus può essere più che soddisfatto, anzi entusiasta.

Sì, perché la kermesse sanremese ha attratto più di 10 milioni di telespettatori, registrando il 52,2% di share. Quest’ultimo è un dato non solo superiore a quello della scorsa edizione, diretta e condotta da Claudio Baglioni (che nel 2019 conquistò il 49,4%) ma è anche il più alto dal 2005, quando sul palco dell’Ariston a dirigere la maschera c’era Paolo Bonolis.

Fiorello, che ieri sera ha divertito tutti, su Twitter ha commentato in maniera colorita e sicula il dato Auditel: «Minchiaaaaaaaa…».

Nel dettaglio, sono stati 12 milioni 480mila gli spettatori che ieri sera, dalle 21.35 alle 24, hanno seguito la prima parte della serata inaugurale del Festival, con lo share del 51,24%. Rispetto allo scorso anno c’è stato un incremento di 198mila spettatori e di quasi due punti percentuali (1,84). La seconda parte, dalle 24.05 all’1.27, è stata seguita da 5 milioni 698mila spettatori, con share del 56,22%, con incremento rispettivamente di 578mila spettatori e di 6,12 punti percentuali.

Per la cronaca, dopo l’esibizione della prima dozzina di Big, al primo posto in classifica ci sono Le Vibrazioni (Dov’è), seguiti da tutti gli altri, ovvero Elodie (Andromeda), Diodato (Fai rumore), Irene Grandi (Finalmente io), Marco Masini (Il confronto), Alberto Urso (Il sole ad est), Raphael Gualazzi (Carioca), Anastasio (Rosso di Rabbia), Achille Lauro (Me ne frego), Rita Pavone (Niente – Resilienza 74), Riki (Lo sappiamo entrambi), Bugo e Morgan (Sincero).

Stasera il secondo appuntamento con il Festival di Sanremo: altri 12 Big, altre Nuove Proposte e ospiti attesissimi, come la reunion dei Ricchi e Poveri.