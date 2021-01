Francesca Michielin e Fedez: pronti per Sanremo 2021

Francesca Michielin e Fedez protagonisti della 71esima edizione

Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021

“Chiamami per nome” il loro singolo per Sanremo 2021

Ci siamo quasi, sta per tornare la 71° edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La manifestazione canora più amata d’Italia quest’anno porterà sul suo palco ben 26 concorrenti, tra nuovi artisti al loro debutto sanremese e nomi noti della canzone pop italiana. Tra questi Francesca Michielin e Fedez, che parteciperanno col brano “Chiamami per nome”.

Ma di cosa parlerà la loro Chiamami per nome?

Così la coppia d’oro, o meglio di platino, della musica pop italiana ha risposto a RaiPlay: “È una canzone che parla di rapporti umani, la prendo molto larga in realtà… diciamo le vicissitudini che si portano dietro le relazioni e i rapporti umani. Un brano dalle sonorità super fresche, un’evoluzione, anche rispetto a quello che abbiamo fatto in passato. È una cosa comunque nuova rispetto a quello che abbiamo fatto… non vi diciamo di più…“. Ricordiamo che il brano è stato scritto dai due artisti ma anche da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood. Un super team per puntare dritti alla vittoria.

Fedez a Sanremo

In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo, Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico.

grazie Francesca Michielin, Mi state restituendo la magia della musica dal vivo

Francesca Michielin a Sanremo

Torno all’Ariston, un palco che mi ha regalato delle emozioni indimenticabili. Tutto questo potevo farlo solo con un amico come FEDEZ (te lo dico già, prima di scendere quelle scale, ti stringerò fortissimo la mano ogni volta e sarà ancora una figata). Sanremo noi ci siamo!

Francesca Michielin e Fedez partono da favoriti

Dopo le fortunatissime collaborazioni nei singoli “Cigno Nero” e “Magnifico”, Fedez e Francesca Michielin sono pronti a calcare il palco dell’Ariston insieme. Per quest’ultima, non si tratta della prima partecipazione al festival: nel 2016, la cantante arrivò seconda dietro gli Stadio, con il singolo “Nessun grado di separazione”. Questa volta, ad affiancarla ci sarà un compagno d’avventura eccezionale.