Festival, giallo Fedez. Su Instagram il brano da portare alla kermesse

Manca poco a Sanremo 2021, ma già sono entrate nel vivo le polemiche

Amadeus è stato sul punto di lasciare

Scoppia il caso Fedez

Sanremo 2021: Fedez rischia la squalifica

Fedez ha postato un video su Instagram in cui si sentirebbe un breve frammento della canzone, prima di chiedere al figlio Leone: “Ti è piaciuta?”. Il piccolo boccia, ma il punto non è questo.

Dopo pochi secondi, Fedez ha eliminato il video e pubblicato immediatamente le stesse immagini insieme a Leone (che aprivano la clip incriminata) togliendo i secondi conclusivi, quelli che potrebbero giocare a lui e alla sua compagna di viaggio la partecipazione al Festival. Anche perché il video sta già facendo il giro del web. Il regolamento è chiaro. I brani in gara devono restare inediti fino al momento della loro prima esecuzione sul palcoscenico dell’Ariston. “È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano”.

Il brano cantato da Fedez è “Chiamami per nome“, quello che dovrebbe portare a Sanremo. Condizionale d’obbligo, visto che ora il rapper rischia la squalifica.

Fedez rischia la squalifica?

Fedez e Francesca Michielin saranno squalificati dal prossimo Sanremo? Staremo a vedere… Ma sicuramente quello che è successo, farà discutere.

Rai e direzione artistica della kermesse si sono attivate per le verifiche e dovrebbero decidere nei prossimi giorni. Ma è difficile che ci si privi di uno dei personaggi più importanti di questo Festival, fortemente voluto da Amadeus.