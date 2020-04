I post sui social di Fiorello

Siamo ancora ad aprile, il Festival di Sanremo è terminato due mesi fa, poco prima dell’emergenza coronavirus in Italia, ma già si parla dell’edizione del prossimo anno. Sì, perché dopo il successo dell’edizione numero 70, Amadeus dirigerà anche quella del 2021 e vorrebbe al suo fianco di nuovo l’amico Fiorello.

A confermarlo lo stesso showman siciliano che, in diretta su Instagram, ha svelato: «Amadeus mi ha chiamato e su Sanremo mi ha detto ‘lo rifacciamo di nuovo?’ Io ci sto pensando». Nei giorni scorsi, invece, quando Amadeus si è detto pronto a ripetere l’esperienza sanremese, su Twitter Fiorello ha scritto: «Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero’».

Fiorello sul tema è un fiume in piena. Sempre sui social media ha scritto: «Vi rendete conto?!? Il Folle Stalker mi manda foto ogni giorno… e ride #amadeus #Sanremo2021». E ancora: «Sappi, caro il mio presentatore, che se mi fai tornare a #sanremo2021, appena sul palco svelerò le tue misure… Ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno… Cioè nel senso… che…ok…#amadeus», aggiungendo «c’è del Minchismo qua!!!».

Infine, si parla già anche di un coinvolgimento di Jovanotti, magari come ospite fisso come ha fatto Tiziano Ferro nell’edizione 2020: «Siamo ad aprile, ancora non si sa dove saremo noi l’anno prossimo, non so se vi rendete conto…». Così l’artista nel corso della conferenza stampa da remoto per la presentazione di ‘Non voglio cambiare pianeta’, il racconto in 16 puntate del suo recente viaggio in Cile e Argentina, tutto fatto in bici, che dal 24 aprile andrà in onda su RaiPlay. «Sono un amico storico di Amadeus e Fiorello. Rispetto a Sanremo di quest’anno avevo detto come battuta di essere lì, ma non avevo un progetto artistico da portare, la mia assenza è stata qualcosa che qualcuno ha raccontato ma non era prevista la mia presenza… Poi, non lo so, non ho idea…», ha concluso sull’argomento Festival.