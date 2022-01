Sanremo 2022, Amadeus annuncia gli ospiti, sul palco anche Berrettini

Redazione di

31/01/2022

Amadeus, a 24 ore dall’inizio del Festival di Sanremo, edizione 72, al TG1 ha confermato la presenza di volti celebri delle fiction delle RAI e dello sport italiano. Il direttore artistico dells kermesse sanrese ha, infatti, annunciato i nomi di “Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioé, Lino Guanciale, Raoul Bova e Nino Frassica. E poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le giovani attrici dell’Amica Geniale. E il tennista Matteo Berrettini“. In particolare, il tennista di Roma, reduce dagli Australian Open, dove ha perso in semifinale con Rafael Nadal, poi vincitore del torneo, sarà già domani, marrtedì 1° febbraio, sul palco dell’Ariston. Nelle scorse due edizioni, invece, gli ospiti sportivi sono stati Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Proprio il calciatore svedese, in un videomessaggio a Che Tempo Che Fa, ha inviato un messaggio al conduttore del Festival: “Ciao Ama, ti mando un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi dispiace che non posso esserci, comunque hai capito dall’anno scorso quando ho messo qualche regola… basta serguirla e tutto andrà bene. Amico ti voglio bene, fai come sempre la tua magia”. E Amadeus ha risposto così: “Grande Zlatan, gli voglio molto bene, oltre a essere un grande campione veramente, è un grande uomo, una grande persona, felicissimo di averlo avuto l’anno scorso e felicissimo di essere suo amico”.

Amadeus, a 24 ore dall’inizio del Festival di Sanremo, edizione 72, al TG1 ha confermato la presenza di volti celebri delle fiction delle RAI e dello sport italiano.

Il direttore artistico dells kermesse sanrese ha, infatti, annunciato i nomi di “Luca Argentero, Anna Valle, Claudio Gioé, Lino Guanciale, Raoul Bova e Nino Frassica. E poi Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le giovani attrici dell’Amica Geniale. E il tennista Matteo Berrettini“.

In particolare, il tennista di Roma, reduce dagli Australian Open, dove ha perso in semifinale con Rafael Nadal, poi vincitore del torneo, sarà già domani, marrtedì 1° febbraio, sul palco dell’Ariston. Nelle scorse due edizioni, invece, gli ospiti sportivi sono stati Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

Proprio il calciatore svedese, in un videomessaggio a Che Tempo Che Fa, ha inviato un messaggio al conduttore del Festival: “Ciao Ama, ti mando un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi dispiace che non posso esserci, comunque hai capito dall’anno scorso quando ho messo qualche regola… basta serguirla e tutto andrà bene. Amico ti voglio bene, fai come sempre la tua magia”.

E Amadeus ha risposto così: “Grande Zlatan, gli voglio molto bene, oltre a essere un grande campione veramente, è un grande uomo, una grande persona, felicissimo di averlo avuto l’anno scorso e felicissimo di essere suo amico”.