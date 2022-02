"Il giornalismo è un po' miope"

Drusilla Foer ha messo la parola fine alla bufera social su Iva Zanicchi dopo quanto successo ieri sera sul palco dell’Ariston.

Ospite di Maurizio Costanzo a ‘Facciamo finta che’, in onda su R101, ha spiegato: “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s….. con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”.

“A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata. Lei questa mattina mi ha telefonato e mi ha detto ‘Ma la gente non capisce nulla’ e io le ho risposto ‘Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te’”, ha spiegato Drusilla.

“Io posso essere un po’ abrasiva – ha concluso – un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”.

Tutto è cominciato per questo questo scambio di battute tra le due: “Come sei alta”, ha detto la Zanicchi. “Sei alta anche tu”, la risposta. “Sì, ma lei ha qualcosa in più di me”, la controreplica. E Drusilla: “Sono colta”.

L’Aquila di Ligonchio già stamattina aveva precisato: “Ma quale polemica! Io e Drusilla siamo amiche da anni. Ci siamo sentite anche stamattina. Ieri sera sono stata io la prima a dire che lei è più colta e intelligente. Ma ero lontana dal microfono e non si è sentito. Lei ha solo ribadito quello che avevo detto”. “Tra noi – ha aggiunto la Zanicchi – c’è stima vera”.

E ancora: “Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina… c’è troppa stima e affetto. È stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla”.