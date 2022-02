Sanremo 2022, quarta serata, ordine di uscita dei cantanti

La scuola Franchetti chiude per lavori, l’appello dei genitori, “No a doppi turni pomeridiani”

I genitori dei bambini della scuola Franchetti, a Palermo, hanno deciso di far sentire nuovamente la propria voce. Indetto sit-in per sabato mattina di fronte al plesso di via Amedeo D’Aosta.

