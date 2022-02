L'attrice romana co-condurrà con Amadeus

Stasera ci sarà l’ultima serata del Festival di Sanremo 2022 e ad affiancare Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

In conferenza stampa l’attrice romana, 57 anni, ha detto: “Sono molto contenta, ho applaudito a questo grande successo e posso farlo perché non mi appartiene, sono contenta quando le cose funzionano, riescono a fare centro, si colpisce il bersaglio. È la TV di stato e in questo dovrebbe unirci tutti, un risultato buono per l’azienda pubblica è un risultato buono per tutti noi”.

“Poi stasera non si farù un cavolo… ma finora tutti sono stati bravissimi, eccezionali – ha aggiunto l’artista, scherzando – Magari Amadeus mi farà uscire alle 3, faremo corsi di sopravvivenza, per fortuna è previsto qualche piccolo snack. Tutt’al più mi vedrete sul finale quando si dirà chi ha vinto”. “Sono molto felice – ha aggiunto – di essere qua, dove rivedo persone con cui ho iniziato la mia carriera 30 anni fa”.

Ieri sera, per la quarta serata della kermesse sanremesse, l’ascolto complessivo è stato di 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6%. Nello specifico la prima parte (21.29 – 23.39) è stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59.2%. La seconda parte (23.44-01.41): 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5%.

L’anno scorso la quarta serata del festival, che ospitò la finale dei giovani, fu seguita in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di share.