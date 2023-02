Intervista alla cantante

Elodie sarà sul palco dell’Ariston con il brano Due ed è una delle favorite al successo del Festival di Sanremo.

Intervistata da Carmen Guadalaxara, giornalista de Il Tempo e collaboratrice di BlogSicilia per la kermesse, Elodie ha spiegato che il brano “parla di un rapporto complesso, un aut aut. La musica per me è una valvola di sfogo, mi permette di avere un alter ego. È la mia più cara amica. Mentre la moda è un gioco e un modo per esprimersi. Invece il cinema è un compagno di viaggio, un grande insegnante. Dall’inizio della carriera mi sento cresciuta e più libera di essere me stessa”.

Se sono lontani i tempi dell’esordio al grande pubblico, durante la 15esima edizioni del talent Amici di Maria De Filippi, con i capelli rosa e quella straordinaria voce che aveva incantato pubblico e critica, o la consacrazione a Sanremo 2017, la 33enne romana non ha mai nascosto le sue origini ‘di borgata’ e l’infanzia difficile.

Dopo averla vista recitare in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, rivedremo la cantante in gara a Sanremo, dopodiché ci regalerà, venerdì 10 febbraio, il suo nuovo album Ok. Respira, approdando poi il 20 su Prime Video con la prima docu-serie dedicata alla sua vita e alla sua carriera.

La serie si intitola Sento ancora la vertigine, è prodotta da Groøenlandia in collaborazione con Prime Video e vedrà Elodie raccontarsi come non aveva mai fatto. “Amo recitare. Lo trovo terapeutico. Ho ricevuto diverse altre proposte, anche una per una serie tv pazzesca, ma ho preso tempo, perché in questo momento ho troppa carne al fuoco e quando dico sì, voglio avere tempo e spazio per poter fare le cose bene. Quindi deciderò più avanti”.

Cosa rappresenta per Lei il Festival di Sanremo?

“Ogni volta che ho fatto Sanremo è successo qualcosa di importante nella mia vita. Sono cresciuta. Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato sempre la possibilità di alzare l’asticella, di mettermi alla prova. Se non ci fosse stato Sanremo non ci sarebbero state tutte le cose che sono venute dopo”.

Arriva da un passato difficile, con il quale, anche rispetto alla sua famiglia, ha fatto pace?

“Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta e mi ha aiutato a essere quello che sono, avere questa visione della vita. E arrivare qui, quindi. Alcune situazioni si sarebbero potute evitare, avrei vissuto con più serenità, ma allo stesso tempo sto vivendo la mia infanzia adesso”.

Si sente spensierata?

“Abbastanza spesso. È la mia fortuna ma anche una pecca perché viene scambiata per egoismo è il fatto che mi voglio vivere tutto, nessuno si deve mettere in mezzo tra me e la mia libertà, tra me e le mie scelte, neanche Dio, se esiste. La vita è una e sento di volerla vivere ogni giorno, con istintività”.

Non teme per questo il giudizio esterno?

“Sono una donna dal carattere forte ma ho le mie crepe di fragilità. E quando qualcuno entra in queste crepe, senza chiedere permesso, ho delle reazioni ancora molto emotive, anche puerili. Mi è capitato recentemente di mettermi a piangere in un ristorante per una critica che mi feriva”.

Tornando alla musica. Nella serata delle cover, ha scelto di portare ‘American Woman’ con la rapper body positivity Big Mama.

“È un pezzo in linea con il brano in gara. La versione originale di Lenny Kravitz racconta di un uomo che caccia una donna ma noi ne facciamo un pezzo di empowerment femminile. Spero che arrivi. Ci saranno anche degli inserti in italiano di Big Mama, che è come se sfidasse gli uomini e anche me”.